«Поезд Победы» остановится в Омске 11 августа

Уникальная передвижная выставка о героизме военных лет будет доступна омичам 11 и 12 августа.

Источник: Комсомольская правда

11 августа в Омске остановится легендарный «Поезд Победы» (12+), состав-музей, который посвящен подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция, которая уже успела покорить сердца тысяч людей по всей России, предлагает погрузиться в атмосферу военного времени — от мирной жизни довоенных лет до исторического Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.

Особенностью экспозиции является ее интерактивный формат. Посетители смогут увидеть подлинные артефакты той эпохи: личные вещи солдат, военную форму, оружие, документы и фотографии. Выставка также включает мультимедийные инсталляции, которые воссоздают реалистичные сцены военного времени. Всего в поезде 10 тематических вагонов.

Проект «Поезд Победы» начал курсировать по России в 2020 году, став частью масштабной программы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За это время он посетил десятки городов, собрав более 5 миллионов посетителей. Поезд стал не только музеем, но и символом сохранения исторической памяти для новых поколений.

Омичи смогут бесплатно посетить выставку 11 и 12 августа. Для этого потребуется предварительная регистрация на официальном сайте проекта. Организаторы рекомендуют записаться заранее, чтобы гарантировать себе возможность увидеть уникальные экспонаты и интерактивные инсталляции. ВЫставка доступна взрослым и детям старше 12 лет, дети с 7 до 11 лет допускаются на выставку только в сопровождении взрослых.

Прибытие «Поезда Победы» в Омскую область приурочен к двум знаковым событиям: 80-летию Великой Победы и празднованию Года защитника Отечества. Это уникальная возможность не только почтить память героев войны, но и лучше понять историю своей страны через современные технологии и подлинные свидетельства того времени.