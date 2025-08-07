«Поезд Победы» остановится в Омске 11 августа

Проект «Поезд Победы» начал курсировать по России в 2020 году, став частью масштабной программы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За это время он посетил десятки городов, собрав более 5 миллионов посетителей. Поезд стал не только музеем, но и символом сохранения исторической памяти для новых поколений.