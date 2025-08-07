Дорогу к будущему центру «Россия» обновят до конца августа во Владивостоке

Работы по созданию филиала Национального центра «Россия» на месте бывшего океанариума во Владивостоке продолжаются. Пока специалисты прорабатывают «начинку» здания — от архитектурных решений до экспозиционных деталей — стремясь передать дух и характер города, администрация города решила улучшить и прилегающую инфраструктуру. Более 8,3 млн рублей выделено на ремонт двух участков — на улицах Западная и Батарейная. Соответствующая информация появилась на официальном портале госзакупок (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
В проекте муниципального контракта указано, что ремонт будет осуществлён сразу на двух участках: от дома № 7 до дома № 13 по улице Западная и от улицы Западная до дома № 4 по улице Батарейная. Несмотря на то, что поиск подрядчика только начался, работы должны быть завершены в сжатые сроки — до 30 августа, за несколько дней до Восточного экономического форума (16+). При этом заявки участников торгов принимаются до 13-го числа, это значит, что на исполнение останется менее трёх недель.
Как сообщили в мэрии, на улице Западной до конца лета планируется отремонтировать тротуары, смонтировать люки и решётки на инженерных сетях, а также уложить новый асфальт на проезжей части. Второй участок, ведущий к бывшему океанариуму, также приведут в порядок — здесь восстановят просевшие люки и уложат свежее асфальтобетонное покрытие.
Ранее кадры будущего центра «Россия» во Владивостоке показали в сети. По задумке специалистов, в будущей точке притяжения будет размещена экспозиция Приморского края, а также штурвал, за которым откроется морской фасад из знаменитых акваторий, бухт и островов, сопровождаемый реалистичными ощущениями — ветром, вибрацией под ногами и брызгами воды, словно в настоящем плавании.
Напомним, что Национальный центр, создаваемый по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется открыть к сентябрю этого года.