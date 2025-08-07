Дорогу к будущему центру «Россия» обновят до конца августа во Владивостоке

В проекте муниципального контракта указано, что ремонт будет осуществлён сразу на двух участках: от дома № 7 до дома № 13 по улице Западная и от улицы Западная до дома № 4 по улице Батарейная. Несмотря на то, что поиск подрядчика только начался, работы должны быть завершены в сжатые сроки — до 30 августа, за несколько дней до Восточного экономического форума (16+). При этом заявки участников торгов принимаются до 13-го числа, это значит, что на исполнение останется менее трёх недель.