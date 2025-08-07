Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

35-летний защитник из Самары Алексей Волгин покидает ЦСК ВВС

Клуб и игрок расторгли соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию.

Клуб и игрок расторгли соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию.

В начале июля писали, что 35-летний Алексей Волгин вернется к «летчикам». Минувший сезон защитник провел в красноярском «Соколе». В 37 встречах заработал шесть очков (две шайбы и четыре ассиста).

Выступал и за тольяттинскую «Ладу», хабаровский «Амур», подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик». В розыгрыше ВХЛ 2019−2020 был в составе ЦСК ВВС. До этого играл за пензенский «Дизель», «Ариаду», «Саров», тюменский «Рубин».

«Защитник Алексей Волгин покидает расположение нашей команды. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон. Желаем Алексею успешного продолжения карьеры», — сообщили представители самарского коллектива.

Недавно гендиректор ЦСК ВВС и «Лады» Александр Харламов сказал, что «летчики» серьезно настроены на Кубок губернатора, который пройдет в столице региона с 8-го по 10 августа (6+).

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.