35-летний защитник из Самары Алексей Волгин покидает ЦСК ВВС

Клуб и игрок расторгли соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию.
В начале июля писали, что 35-летний Алексей Волгин вернется к «летчикам». Минувший сезон защитник провел в красноярском «Соколе». В 37 встречах заработал шесть очков (две шайбы и четыре ассиста).
Выступал и за тольяттинскую «Ладу», хабаровский «Амур», подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик». В розыгрыше ВХЛ 2019−2020 был в составе ЦСК ВВС. До этого играл за пензенский «Дизель», «Ариаду», «Саров», тюменский «Рубин».
«Защитник Алексей Волгин покидает расположение нашей команды. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон. Желаем Алексею успешного продолжения карьеры», — сообщили представители самарского коллектива.
Недавно гендиректор ЦСК ВВС и «Лады» Александр Харламов сказал, что «летчики» серьезно настроены на Кубок губернатора, который пройдет в столице региона с 8-го по 10 августа (6+).
