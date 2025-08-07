Забудьте об этом: диетолог на примере Стоцкой рассказала, как не набрать лишние кг на отдыхе

«Одно из главных правил, чтобы не поправиться: идя на обед или ужин, за полчаса выпейте один или два стакана воды, но не залпом. Центры голода и жажды находятся рядом, поэтому часто мы не понимаем, что хотим пить, а кажется, что хотим есть. Пить желательно воду с лимоном. Чай, компот, кофе — все это не вода. В целом на отдыхе вода — ваш лучший друг и защитник от лишних килограммов», — поясняет эксперт.