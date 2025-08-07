«Маньяк по объявлению», убивавший в 90-е девушек на первом свидании, просится на волю по УДО

Искать серийника начали с 1998 года, когда на одно из его объявлений ответила 27-летняя девушка. Ей он представился бизнесменом и пришёл к ней в квартиру в 11 утра. Через час девушка уже была убита. А весной 1999 года в Чите было найдено тело ещё одной девушки, которое долгое время пролежало в квартире. В ноябре 1999-го на объявление маньяка откликнулась ещё одна женщина. Она чудом избежала смерти, потому что слишком долго была в душе. Болховский за это время её обворовал и сбежал. Но в том же месяце маньяк совершил новое убийство по тому же сценарию и был задержан.