Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВСУ рассказал, что сдался в плен из-за одного обещания девушке

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский добровольно сдался в плен российской армии из-за обещания девушке вернуться живым. Об этом в четверг, 7 августа, он рассказал в беседе с РИА Новости.

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский добровольно сдался в плен российской армии из-за обещания девушке вернуться живым. Об этом в четверг, 7 августа, он рассказал в беседе с РИА Новости.

— Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым, — признался солдат.

Носиковский родился в Киеве. Недавно мужчину забрали на фронт, где он воевал в составе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В плен российским военнослужащим он сдался на сумском направлении, уточнили в агентстве.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что порядка 400 тысяч военнослужащих украинской армии самовольно оставили боевые части. Солдаты бегут из ВСУ по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок».

До этого оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) в Запорожской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше