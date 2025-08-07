Боец ВСУ рассказал, что сдался в плен из-за одного обещания девушке

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский добровольно сдался в плен российской армии из-за обещания девушке вернуться живым. Об этом в четверг, 7 августа, он рассказал в беседе с РИА Новости.
— Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым, — признался солдат.
Носиковский родился в Киеве. Недавно мужчину забрали на фронт, где он воевал в составе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В плен российским военнослужащим он сдался на сумском направлении, уточнили в агентстве.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что порядка 400 тысяч военнослужащих украинской армии самовольно оставили боевые части. Солдаты бегут из ВСУ по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок».
До этого оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) в Запорожской области.