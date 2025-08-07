Москвичей ждет дождливый и прохладный четверг

В Москве в четверг, 7 августа, прогнозируется прохладная и дождливая погода. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, дождь в столице начнется уже в ближайшие час-полтора. Осадки принесет в мегаполис фронт дождевой облачности. К слову, в течение дня в Москве ожидаются кратковременные ливни.
Что касается температуры воздуха, то в середине дня в городе будет достаточно прохладно — от +17 до +20 градусов. Это ниже климатической нормы, добавил метеоролог.
Он также сообщил, что в столице подует порывистый ветер северо-западного и западного направлений, скорость ветра составит 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм ртутного столба.
