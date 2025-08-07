В Ростовской области на неделе прогнозируют магнитные бури

А на следующей неделе донской регион ожидают скачки геомагнитной активности. Так, в понедельник, 11 августа, солнечная активность будет kp=5. 12 августа она уменьшиться до kp=4, 13 августа вновь будет kp=5. Такие «качели» будут продолжаться до 15 августа. А потом геомагнитный фон придет в норму на пару суток.