В Ростовской области на неделе прогнозируют магнитные бури

До десятого августа в Ростовской области ожидаются малые геомагнитные бури. В этот период солнечная активность поднимется до kp=4. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
А на следующей неделе донской регион ожидают скачки геомагнитной активности. Так, в понедельник, 11 августа, солнечная активность будет kp=5. 12 августа она уменьшиться до kp=4, 13 августа вновь будет kp=5. Такие «качели» будут продолжаться до 15 августа. А потом геомагнитный фон придет в норму на пару суток.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Дончанам дали рекомендации по облегчению состояния во время магнитных бурь.
В Ростовской области из-за магнитной бури количество обращений к медикам не увеличилось (подробнее).