Число автомобилей, скопившихся у Крымского моста, превысило две тысячи

В очереди у Крымского моста скопилось более 2,3 тыс автомобилей.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон превысило 2,3 тысячи, время ожидания проезда в Крым составляет порядка четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Крымский мост перекрывался с 2.08 до 7.45 мск в четверг.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сообщили в инфоцентре.

Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.