Ограничения движения на Крымском мосту: что случилось 7 августа 2025

Ночью 7 августа стало известно, что движение по Крымскому мосту ограничили для водителей. Информацию об этом рассказали в пресс-службе, которая информирует граждан о ситуации на подходах к мосту. Об ограничениях движения на Крымском мосту 7 августа 2025 — в материале URA.RU.