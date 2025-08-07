Землю накроет две магнитные бури: когда это произойдет и к чему готовиться

«Крупная корональная дыра, которая наблюдается сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца, начнёт активно воздействовать на планету уже в эту пятницу, 8 августа. Скорость солнечного ветра около орбиты Земли… а 8−9 августа выйдет на значения около 600−700 км/с», — сказано в прогнозе ученых.