Землю накроет две магнитные бури: когда это произойдет и к чему готовиться

Утром в пятницу и субботу, 7 и 8 августа, на Земле ожидаются две магнитные бури, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно приведенным данным, скорость ветра около орбиты Земли начнет увеличиваться еще в четверг, 7 августа, а утром в пятницу ожидается магнитная буря среднего класса G2. Она ожидается около 6 утра и продлится примерно до 10 часов. В 6 часов утра 9 августа прогнозируется магнитная буря слабного класса G1 такой же продолжительности.
«Крупная корональная дыра, которая наблюдается сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца, начнёт активно воздействовать на планету уже в эту пятницу, 8 августа. Скорость солнечного ветра около орбиты Земли… а 8−9 августа выйдет на значения около 600−700 км/с», — сказано в прогнозе ученых.
