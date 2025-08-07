Ричмонд
Умер Мьин Све, исполняющий обязанности президента Мьянмы

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све умер в возрасте 74 лет.

Умер Мьин Све, исполняющий обязанности президента Мьянмы. Об этом сообщило китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на Совет национальной обороны и безопасности страны.

Политик скончался утром в четверг, 7 августа, в возрасте 74 лет. В последнее время он находился в отпуске по состоянию здоровья. Другие подробности пока не уточняются. В частности, неизвестными остаются причины и обстоятельства смерти.

Мьин Све занимал должность вице-президента с 2016 года. После военного переворота 1 февраля 2021 года он был назначен исполняющим обязанности президента вместо Вин Мьина, отстранённого от власти военными.

Немногим ранее стало известно о смерти рок-музыканта Терри Рида. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. Как отмечает газета Mirror, причиной кончины стала онкология.