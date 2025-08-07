В челябинских автобусах после присоединения поселков изменилась цена билетов

В Челябинске с 7 августа изменилась стоимость проезда в маршрутках № 136К и № 158К.
Как пояснили в региональном министерстве дорожного хозяйства, после присоединения к Челябинску поселков Западный и Пригородный автобусы перешли на городские тарифы.
Теперь билет будет стоить 34 рубля по транспортной карте, 37 рублей по банковской карте и 43 рубля при покупке за наличные, независимо от длительности поездки.
Номера маршрутов менять не будут, чтобы пассажиры не путались.
В миндортрансе обещали усилить проверки автобусов. Инспекторы проследят за тем, какую плату перевозчики берут с пассажиров, и исправно ли принимают транспортные карты.