В челябинских автобусах после присоединения поселков изменилась цена билетов

В маршрутках № 136К и № 158К в Челябинске изменилась стоимость проезда.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 7 августа изменилась стоимость проезда в маршрутках № 136К и № 158К.

Как пояснили в региональном министерстве дорожного хозяйства, после присоединения к Челябинску поселков Западный и Пригородный автобусы перешли на городские тарифы.

Теперь билет будет стоить 34 рубля по транспортной карте, 37 рублей по банковской карте и 43 рубля при покупке за наличные, независимо от длительности поездки.

Номера маршрутов менять не будут, чтобы пассажиры не путались.

В миндортрансе обещали усилить проверки автобусов. Инспекторы проследят за тем, какую плату перевозчики берут с пассажиров, и исправно ли принимают транспортные карты.