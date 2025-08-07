Ричмонд
Крымский мост снова перекрыли

Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз 7 августа.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 7 августа, движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали почти на шесть часов. Ограничения были сняты в 7.45.