Колесо профессий и черные ящики: студенты СИБИТа организовали активности в День города

В первые выходные августа жители Омска отпраздновали объединенный День города и День Омской области. Праздник собрал более 164 тысяч человек, среди которых были не только горожане всех возрастов, но и представители региональных вузов. Особенно активное участие в создании праздничной атмосферы приняли студенты и преподаватели Сибирского института бизнеса и информационных технологий и Сибирской региональной школы бизнеса.
Утро праздника началось с поддержки участников Сибирского международного марафона (SIM). Студенты СИБИТа организовали три «Точки поддержки» вдоль марафонской трассы. На улице Партизанской они приветствовали тех, кто бежал 3-километровую дистанцию, на пересечении Ленина и Валиханова — спортсменов, преодолевающих середину основной трассы, а на финишной прямой — тех, кто завершал 42-километровый забег.
Но главным событием дня стала интерактивная площадка вуза в центральном сквере имени Дзержинского. Здесь студенты предложили гостям необычную программу, которая сочетала развлечения с полезной информацией о современных профессиях.
Одним из самых популярных аттракционов стал «Колесо профессий». Участники крутили барабан, на котором были зашифрованы высказывания известных людей, связанные с различными специальностями. Задача игроков заключалась в том, чтобы угадать фразу и определить профессию, к которой она относится. Например, цитата могла быть связана с экономикой, IT или эксплуатацией беспилотных систем. Победители получали подробную информацию о возможностях обучения в СИБИТе и СРШБ, а также памятные призы.
Еще одна игра, которая привлекла внимание омичей, называлась «Дюжина черных ящиков». В 11 ящиках находились предметы, символизирующие различные профессии, а в 12-м — подарок для участников. Чтобы отгадать специальность, игрокам приходилось использовать подсказки в виде книг. Например, роман Теодора Драйзера «Финансист» указывал на направление «Экономика», а сборник рассказов Юрия Фукса «ДРОН- и ДРЫН-эры» помогал найти связь с эксплуатацией беспилотных авиационных систем.
Особое место на площадке заняла тематическая стопка книг, ставшая частью акции по популяризации чтения. Одним из символов СИБИТа является скульптура «Мальчик читающий». На Дне города она ожила: рядом с ней появились книги, которые напоминали о важности чтения и образования.
«Современную молодежь трудно удержать просто за партой, ей нужно предложить что-то интересное, интерактивное. Это касается не только праздников и спортивных мероприятий, но и самой учебы», — отметил ректор СИБИТа Максим Родионов.
По его словам, институт стремится развивать у студентов не только профессиональные навыки, но и дополнительные знания, так называемые надпрофессиональные компетенции, которые помогают выпускникам легко интегрироваться в командную работу.
Интерактивные площадки вуза привлекли внимание не только школьников и студентов, но и взрослых омичей. Вуз предлагает широкий выбор образовательных программ, включая курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Все участники праздника получили приглашение стать абитуриентами вуза или просто заглянуть в гости, чтобы узнать больше о возможностях обучения.