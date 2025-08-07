Колесо профессий и черные ящики: студенты СИБИТа организовали активности в День города

Одним из самых популярных аттракционов стал «Колесо профессий». Участники крутили барабан, на котором были зашифрованы высказывания известных людей, связанные с различными специальностями. Задача игроков заключалась в том, чтобы угадать фразу и определить профессию, к которой она относится. Например, цитата могла быть связана с экономикой, IT или эксплуатацией беспилотных систем. Победители получали подробную информацию о возможностях обучения в СИБИТе и СРШБ, а также памятные призы.