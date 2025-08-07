Губернатор Игорь Артамонов открыл после капремонта поликлинику в Липецке

«Упростили приём для пациентов с ограничениями здоровья. Через приложение в телефоне они будут сообщать администратору о своём приходе. Тот встретит, проводит до кабинета. Причём подниматься больному никуда не придётся — доктор сам спустится вниз. Система называется “Говорящий город”, и это третье учреждение, где мы её внедряем», — рассказал Игорь Артамонов.