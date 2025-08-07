Губернатор Игорь Артамонов открыл после капремонта поликлинику в Липецке

В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника городской больницы № 4 «Липецк-Мед», расположенная в микрорайоне Тракторный. Медицинское учреждение обслуживает и юных, и взрослых пациентов — около 1600 человек за смену. В торжественной церемонии открытия обновленного комплекса принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
В трех корпусах поликлиники размещаются терапевтическое, хирургическое и стоматологическое отделения, женская консультация, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, неотложной помощи и клинико-диагностическая лаборатория. Во время капитального ремонта строители полностью обновили фасады и кровлю зданий, поменяли инженерные коммуникации, установили кондиционеры и радиаторы. Для всех корпусов приобрели новую мебель и медицинское оборудование.
Кроме обновленного интерьера и современной техники в поликлинике появились новые цифровые услуги.
«Упростили приём для пациентов с ограничениями здоровья. Через приложение в телефоне они будут сообщать администратору о своём приходе. Тот встретит, проводит до кабинета. Причём подниматься больному никуда не придётся — доктор сам спустится вниз. Система называется “Говорящий город”, и это третье учреждение, где мы её внедряем», — рассказал Игорь Артамонов.
После реконструкции в поликлинике открылось новое направление — лазерная сосудистая хирургия: теперь здесь будут делать малоинвазивные операции по лечению варикоза. Для офтальмологов оборудовали современные операционные, в которых установили новые хирургические столы и бестеневые лампы. Расширились и возможности диагностики: врачи смогут назначать пациентам рентген с контрастным веществом — барием. Для этого в здании отвели отдельное помещение.
В детской поликлинике обслуживаются юные пациенты из пяти школ и семи детских садов. Благодаря реконструкции для них оборудовали комфортную зону ожидания, сухой бассейн и соляную пещеру для физиотерапевтических процедур. Полностью обновлены кабинеты педиатров. При этом дизайнерам удалось вписать в новые интерьеры поликлиники мозаичные панно, которыми были отделаны ее стены с момента строительства.