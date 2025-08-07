Санаторий Красноярского края обязали вернуть деньги за неиспользованные дни отдыха

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Стало известно, что санаторий в Красноярском крае вернет деньги женщине за неиспользованные дни путевки. Отдых она прервала всего через три дня из-за вспышки норовируса среди персонала и отдыхающих.
По информации краевого Роспотребнадзора, в январе женщина приобрела путевку на 15 дней стоимостью 65 800 рублей. Однако, после трех дней пребывания, ей пришлось покинуть санаторий. Администрация учреждения вернула лишь часть суммы, что побудило женщину обратиться в суд.
Суд встал на сторону потребительницы и обязал санаторий вернуть ей еще 49 тысяч рублей, включая остаток стоимости путевки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. В управлении отметили, что решение пока не вступило в законную силу.