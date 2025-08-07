Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Калуги

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Калуги утром в четверг, 7 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя ведомства Артёма Кореняко.
Отмечается, что приостановка приема и выпуска воздушных судов связана с обеспечением безопасности полетов.
Ночью 7 августа Росавиация ввела ограничения в аэропорту Волгограда. В целях безопасности полетов гражданских судов воздушное пространство над Волгоградом закрыто.
Также сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево вновь наблюдается задержка рейсов на прилет. Так, по данным онлайн-табло воздушной гавани, 7 августа с опозданием в Новосибирск прилетят 13 рейсов.
Ранее работа аэропорта Шереметьево временно ограничена по решению Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.