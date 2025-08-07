Японец рассказал, как ему удалось выжить в миле от ядерного взрыва

87-летний японец Говард Какита, которому удалось пережить атомную бомбардировку Хиросимы, рассказал о своей истории в беседе с Daily Mail.
По его словам, в августе 1945 года он приехал вместе с братом к бабушке в гости. За несколько минут до взрыва пожилая женщина настояла, чтобы дети спустились с крыши — это помогло им спастись.
Бомба упала в 1,3 километра от них. В результате взрыва Какита потерял сознание. Позже он очнулся под завалами, где нашел и своего брата с многочисленными ожогами.
Вся семья чудом выжила. На данный момент японец является активистом, выступающим против ядерного оружия, уточнили в издании.
В японском городе Хиросима 6 августа сотни человек посетили акцию протеста по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки города войсками США. Участники митинга потребовали полного отказа от ядерного оружия, а также прекращения вооруженных конфликтов в мире.
Также стало известно, что посол РФ в Японии Николай Ноздрев посетит траурную церемонию, посвященную памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года, приглашение поступило от мэра города.