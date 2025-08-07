Стала известна дата начала игр «Авангарда» в сезоне 2025\2026

Стали известны даты домашних игр омского «Авангарда» в сезоне 2025\2026. Соответствующее расписание появилось на сайте Континентальной хоккейной лиги.
Новый игровой сезон начнется 5 сентября матчем между обладателем Кубка Гагарина, ярославским «Локомативом», и челябинским «Трактором». Свой первый домашний матч «Авангард» сыграет 8 сентября. В этот день омская команда встретится с казанским «Ак Барсом».
Следующая встреча на домашней арене состоится у «ястребов» 11 сентября — они сразятся с «Амуром» из Хабаровска. 13 сентября соперником «Авангарда» станет московский клуб «Динамо».
Как и в прошлом году, в будние дни на домашней арене матчи «Авангарда» будут начинаться в 19:30, по выходным — в 17:00.