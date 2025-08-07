Ричмонд
В Самаре на 45% выполнены работы по благоустройству общественных пространств

В Самаре продолжается благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Самаре продолжается благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В сквере «Экономистов» выполнено около 50% работ — строят фонтан «Параллель», амфитеатр, укладывают тротуары и бордюры.

Общий процент выполнения работ по трём городским территориям — 45%. Как сообщают в городской администрации, параллельно начались работы ещё на четырёх объектах по проекту «Народный бюджет Самарской области».

На Зубчаниновском шоссе укладывают плитку, планируется установка детских и спортивных площадок, уличной мебели и фонтана «Солнце». В парке им. Щорса обновляют входную зону, озеленяют территорию и создают площадку для выгула собак.

Для безопасности установят 92 новых светодиодных фонаря и 17 видеокамер. Вместо аварийных деревьев высадят новые саженцы.

Ранее мы писали, что в Самаре в 2025 году планируют отремонтировать 53 дороги и 75 внутриквартальных проездов.

