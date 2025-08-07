Крымский мост вновь закрыли для автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь перекрыли. Об этом предупредил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и пунктов ручного досмотра, просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Отметим, что это уже второе с начала суток закрытие движения по Крымскому мосту с начала четверга, 7 августа. Первый раз переправа была закрыта для автотранспорта в 02:08 по московскому времени. Ограничения сняли лишь в 07:45.
Кроме того, ранее сообщалось, что над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сбили украинские беспилотники.