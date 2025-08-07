В Узбекистане инспекторов РЭС начали оснащать бодикамерами

Vaib.uz (Узбекистан. 7 августа). В Самарканде и Самаркандском районе запущен пилотный проект по оснащению инспекторов районных электросетей (РЭС) бодикамерами. На сегодняшний день уже выдано 54 устройства, которые фиксируют все взаимодействия сотрудников с потребителями, а также выездные проверки на местах, сообщили в Минэнерго.