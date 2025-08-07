В Узбекистане инспекторов РЭС начали оснащать бодикамерами

Инспекторы не имеют права отключать камеры или оправдываться техническими неисправностями, вроде разрядившегося аккумулятора. Каждая бодикамера подключена к центральной системе и в режиме реального времени отслеживается её местоположение и уровень заряда.
По словам представителей ведомства, система, внедрённая в пилотном режиме, уже доказала свою эффективность и оправдала ожидания. В связи с этим в следующем году планируется оснастить бодикамерами всех инспекторов РЭС в районах и городах Самаркандской области.
Такая мера направлена на повышение прозрачности и ответственности в работе с населением, а также на предотвращение возможных конфликтов и злоупотреблений со стороны как сотрудников, так и абонентов.