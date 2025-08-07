Ричмонд
В Узбекистане инспекторов РЭС начали оснащать бодикамерами

Vaib.uz (Узбекистан. 7 августа). В Самарканде и Самаркандском районе запущен пилотный проект по оснащению инспекторов районных электросетей (РЭС) бодикамерами. На сегодняшний день уже выдано 54 устройства, которые фиксируют все взаимодействия сотрудников с потребителями, а также выездные проверки на местах, сообщили в Минэнерго.

Источник: Минэнерго

Инспекторы не имеют права отключать камеры или оправдываться техническими неисправностями, вроде разрядившегося аккумулятора. Каждая бодикамера подключена к центральной системе и в режиме реального времени отслеживается её местоположение и уровень заряда.

По словам представителей ведомства, система, внедрённая в пилотном режиме, уже доказала свою эффективность и оправдала ожидания. В связи с этим в следующем году планируется оснастить бодикамерами всех инспекторов РЭС в районах и городах Самаркандской области.

Такая мера направлена на повышение прозрачности и ответственности в работе с населением, а также на предотвращение возможных конфликтов и злоупотреблений со стороны как сотрудников, так и абонентов.