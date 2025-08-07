Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа, ФедералПресс. Инспекция по труду Нижегородской области провела внеочередную проверку документов в организациях, сотрудничающих с самозанятыми, в том числе ООО «Барин Клаб». Выяснилось, что трудовые отношения были заменены договорами гражданско-правового характера.

«Продолжаем работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости», — пояснил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

По итогам проверки ведомство вынесло постановление об устранении нарушений трудового законодательства. Теперь компания «Барин Клаб» должна заключить полноценные трудовые договоры с восемью танцовщицами.

Ранее «ФедералПресс» писал, что житель Сормовского района Нижнего Новгорода только после вмешательства прокуратуры смог восстановить нарушенные трудовые права и получить полагающуюся ему компенсацию за 12 лет работы без отпуска. Работодатель задолжал ему два млн рублей.