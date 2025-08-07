Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба

Ранее «ФедералПресс» писал, что житель Сормовского района Нижнего Новгорода только после вмешательства прокуратуры смог восстановить нарушенные трудовые права и получить полагающуюся ему компенсацию за 12 лет работы без отпуска. Работодатель задолжал ему два млн рублей.