Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба

«Продолжаем работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости», — пояснил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
По итогам проверки ведомство вынесло постановление об устранении нарушений трудового законодательства. Теперь компания «Барин Клаб» должна заключить полноценные трудовые договоры с восемью танцовщицами.
Ранее «ФедералПресс» писал, что житель Сормовского района Нижнего Новгорода только после вмешательства прокуратуры смог восстановить нарушенные трудовые права и получить полагающуюся ему компенсацию за 12 лет работы без отпуска. Работодатель задолжал ему два млн рублей.