Житель Перми заплатил 70 тысяч за оскорбления в мессенджере

Читая эти сообщения, адресат испытывал сильные переживания. У мужчины появилась тревожность и нарушение сна, ему был диагностирован хронический невроз. На фоне постоянного стресса обострились соматические заболевания. Несмотря на то, что оба раза автор издевательских сообщений был привлечен к административной ответственности за унижение чести и достоинства другого лица, лично извиниться он не торопился. Это стало поводом для подачи в суд двух исков о взыскании морального вреда за каждый из случаев унижения в текстовых сообщениях.