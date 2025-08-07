Житель Перми заплатил 70 тысяч за оскорбления в мессенджере

Дважды по 35 тысяч рублей моральной компенсации выплатил несдержанный на эмоции пермяк. Мужчина, не стесняясь в выражениях, писал в мессенджере собеседнику свое мнение о личности последнего.
Читая эти сообщения, адресат испытывал сильные переживания. У мужчины появилась тревожность и нарушение сна, ему был диагностирован хронический невроз. На фоне постоянного стресса обострились соматические заболевания. Несмотря на то, что оба раза автор издевательских сообщений был привлечен к административной ответственности за унижение чести и достоинства другого лица, лично извиниться он не торопился. Это стало поводом для подачи в суд двух исков о взыскании морального вреда за каждый из случаев унижения в текстовых сообщениях.
Суд рассмотрел оба заявления и не нашел обстоятельств, которые бы препятствовали обязать ответчика компенсировать заявителю нравственные страдания. За каждый из эпизодов гражданина обязали выплатить по 35 тыс. рублей.
Два исполнительных листа были предъявлены в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства должнику разъяснили, что игнорирование требований решения суда обернется для него негативными правовыми последствиями. А для ускорения темпов выплаты компенсации у пермяка были арестованы банковские счета. Понимая, что уклонение от положенных выплат повлечет за собой взыскание исполнительского сбора и иные меры принудительного исполнения, гражданин поторопился компенсировать взыскателю всю требуемую сумму.