Сам Бог велел: аферисты выманили миллиарды рублей у пожилого верующего миллионера

Согласно документам, проповедник Ларри Уилхайт из Миссури и предприниматель Ричард Силанскас в течение длительного времени манипулировали религиозными убеждениями Бикнелла. Они убедили пожилого миллионера, что сам Бог повелел ему финансировать проект под названием «Американское сердце земли» в городе Винита (Оклахома), передав при этом две трети акций будущего предприятия мошенникам.