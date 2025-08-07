Сам Бог велел: аферисты выманили миллиарды рублей у пожилого верующего миллионера

91-летний американский бизнесмен О. Джин Бикнелл подал иск в суд Оклахомы против мужчин, обвиняя их в мошенничестве на сумму 60 миллионов долларов (около 4,8 млрд рублей). Потерпевший, бывший владелец франшизы Pizza Hut, утверждает, что стал жертвой спланированной аферы, связанной со строительством тематического парка.
Согласно документам, проповедник Ларри Уилхайт из Миссури и предприниматель Ричард Силанскас в течение длительного времени манипулировали религиозными убеждениями Бикнелла. Они убедили пожилого миллионера, что сам Бог повелел ему финансировать проект под названием «Американское сердце земли» в городе Винита (Оклахома), передав при этом две трети акций будущего предприятия мошенникам.
«Эти двое убедили Бикнелла инвестировать в их новый парк, путем мошенничества и выдачи себя за самого Бога», — говорится в публикации Daily Mail.
Адвокаты потерпевшего подчеркивают, что обвиняемые воспользовались двадцатилетним знакомством Бикнелла с Уилхайтом. В иске утверждается, что тематический парк стоимостью два миллиарда долларов так и не был построен, а вложенные средства исчезли.
