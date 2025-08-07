Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Введут ли в России единую школьную форму

Минпросвещения ответило на важный вопрос, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В России не планируют вводить единую школьную форму. Это разъяснили в Минпросвещения РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Как сообщили в министерстве, школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом их мнения и родителей. Единого стандарта не будет.

Напомним, что ранее в сети в ряде источников показали, как будет выглядеть новая школьная форма по ГОСТу. Власти якобы считают, что она поможет стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением.

Однако стандарт формы будет един только в параметрах изготовления. В ГОСТе будут указаны характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей.

Важными критериями станут также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность ученической формы. Рекомендации вступят в силу с 3 сентября текущего года.