Введут ли в России единую школьную форму

В России не планируют вводить единую школьную форму. Это разъяснили в Минпросвещения РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.
Как сообщили в министерстве, школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом их мнения и родителей. Единого стандарта не будет.
Напомним, что ранее в сети в ряде источников показали, как будет выглядеть новая школьная форма по ГОСТу. Власти якобы считают, что она поможет стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением.
Однако стандарт формы будет един только в параметрах изготовления. В ГОСТе будут указаны характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей.
Важными критериями станут также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность ученической формы. Рекомендации вступят в силу с 3 сентября текущего года.