В Красноярске на острове Татышев обнаружили артефакты возрастом до 3 тысяч лет

Среди находок — лепные глиняные сосуды, кости животных, пули, гвозди и фаянсовая посуда. Наиболее древние артефакты были найдены в северо-восточной и юго-западной частях острова и теперь находятся под охраной. Участки, где были сделаны находки, получили официальные названия: «Стоянка Остров Татышев-3» и «Стоянка Остров Татышев-4». Также была проведена работа на памятнике «Остров Татышев-2», известном археологам с 1930-х годов.