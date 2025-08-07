В Красноярске на острове Татышев обнаружили артефакты возрастом до 3 тысяч лет

На острове Татышев в Красноярске археологи обнаружили уникальные артефакты, датируемые возрастом до 3 тысяч лет.
Раскопки были проведены перед началом благоустройства территории, в ходе которых исследовали 74 участка общей площадью 158 квадратных метров.
Среди находок — лепные глиняные сосуды, кости животных, пули, гвозди и фаянсовая посуда. Наиболее древние артефакты были найдены в северо-восточной и юго-западной частях острова и теперь находятся под охраной. Участки, где были сделаны находки, получили официальные названия: «Стоянка Остров Татышев-3» и «Стоянка Остров Татышев-4». Также была проведена работа на памятнике «Остров Татышев-2», известном археологам с 1930-х годов.
Благоустройство острова приурочено к 400-летию Красноярска, в рамках которого планируется создание велопешеходного моста, смотровых площадок, входной группы и новых зон отдыха. Эти меры помогут сохранить исторические ценности при дальнейшем строительстве.
