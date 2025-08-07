В Иркутске на ледоколе «Ангара» пройдет выставка истории морского судоходства. Экспозиция филиала Музея Мирового океана откроется 7 августа. Посетителей ждет знакомство со строительством дореволюционных русских ледоколов. Как рассказали КП-Иркутск в Министерство культуры региона, гости смогут ознакомиться с архивными материалами и подлинными предметами быта моряков.
— Особое внимание уделят судну «Ледокол “Красин”», ранее он был известен как «Святогор». На выставке расскажут о прошлом корабля, его участии в спасательных миссиях и помощи экипажу затонувшего парохода, — уточнили в министерстве культуры.
Выставка посвящена 125-летнему юбилею спуска на воду ледокола «Ангара»". Посетить мероприятие можно до 30 ноября.