Спасатели Ростовской области за сутки ликвидировали 28 происшествий

За минувшие сутки, шестого августа, подразделения МЧС России в Ростовской области оперативно отреагировали на 12 техногенных пожаров, десять возгораний сухой растительности и шесть ДТП, в результате которых были спасены три человека. Для ликвидации последствий было задействовано 304 специалиста и 76 единиц техники. Об этом сообщили в донском МЧС.