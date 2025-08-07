Спасатели Ростовской области за сутки ликвидировали 28 происшествий

За минувшие сутки, шестого августа, подразделения МЧС России в Ростовской области оперативно отреагировали на 12 техногенных пожаров, десять возгораний сухой растительности и шесть ДТП, в результате которых были спасены три человека. Для ликвидации последствий было задействовано 304 специалиста и 76 единиц техники. Об этом сообщили в донском МЧС.
Также в сообщении сказано, что сегодня, 7 августа, в регионе ожидается переменная облачность без осадков, ветер северного и северо-восточного направления 7−12 м/с. Ночные температуры составят от +15 до +24, днем воздух прогреется до +35, местами до +39.
В связи с жаркой и сухой погодой в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В северо-западных и северо-восточных районах прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс).