Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

По словам мэра Москвы, новые дороги будут готовы до конца года.

Источник: Аргументы и факты

Новые дороги от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда будут готовы до конца года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что проект также включает реконструкцию улиц Сельскохозяйственной и Декабристов. По словам Собянина, будет построено почти 6 км новых дорог, пять подземных пешеходных переходов, очистное сооружение. Также планируется обновить и проложить 95,5 км инженерных коммуникаций и благоустроить прилегающие территории.

Собянин подчеркнул, что работы выполнены почти на 70%. До конца года они должны быть завершены.

В результате этих работ у жителей районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково рядом с домом появятся удобные и современные дороги, которые свяжут жилые кварталы, территории с новой застройкой, промышленные зоны и бизнес-центры. Москвичи смогут быстрее и комфортнее передвигаться по городу, а загруженность расположенных рядом дорог снизится.

В конце июля был дан старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше