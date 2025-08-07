Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

В результате этих работ у жителей районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково рядом с домом появятся удобные и современные дороги, которые свяжут жилые кварталы, территории с новой застройкой, промышленные зоны и бизнес-центры. Москвичи смогут быстрее и комфортнее передвигаться по городу, а загруженность расположенных рядом дорог снизится.