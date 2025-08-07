Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

Новые дороги от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда будут готовы до конца года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что проект также включает реконструкцию улиц Сельскохозяйственной и Декабристов. По словам Собянина, будет построено почти 6 км новых дорог, пять подземных пешеходных переходов, очистное сооружение. Также планируется обновить и проложить 95,5 км инженерных коммуникаций и благоустроить прилегающие территории.
Собянин подчеркнул, что работы выполнены почти на 70%. До конца года они должны быть завершены.
В результате этих работ у жителей районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково рядом с домом появятся удобные и современные дороги, которые свяжут жилые кварталы, территории с новой застройкой, промышленные зоны и бизнес-центры. Москвичи смогут быстрее и комфортнее передвигаться по городу, а загруженность расположенных рядом дорог снизится.
В конце июля был дан старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.