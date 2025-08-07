Психолог назвала пять популярных мифов о дружбе, из-за которых она может прекратиться

Понимание, что такое настоящая дружба, приходит со временем. Каждый человек видит ее по-разному: для кого-то «друг познается в беде», а кто-то видит дружбу в радости совместного времяпрепровождения. Одни считают, что хороших друзей должно быть много, другие — один друг лучше новых двух. Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Игонина рассказала, какие мифы о дружбе способны разрушить даже самые крепкие отношения и что поможет их сохранить.
Многие считают дружбу наряду с любовью наиболее ценными и глубокими отношениями в жизни, которые не всем дано испытать. В то же время дружба — явление сложное и многогранное, успешность которой измеряется соблюдением ряда правил. Но иногда эти правила, создающие идеальные ожидания, разрушают то, что было дорого друзьям. Психолог назвала несколько мифов, которые в детстве казались логичными, а во взрослом возрасте могут обернуться ошибкой.
Миф: Друг — это тот, кто жертвует собой.
Часто представление о друзьях мы получаем еще в детстве из художественной литературы, кино, песен и пословиц. Там дружба — понятие «круглосуточное», а интересы друзей ставятся выше собственных.
Правда: Поддержка должна быть взаимной.
На самом деле в любые отношения каждый человек вносит столько, сколько готов отдать, а желание помочь должно быть рациональным и обоюдным.
Миф: Настоящий друг — всегда единомышленник.
Друзьями становятся люди со схожим мировоззрением, взглядами и характерными личностными особенностями. Враг друга должен автоматически становиться таковым и для другого, несогласие с точкой зрения друга — предательство.
Правда: Различие и уважение взглядов — залог дружбы.
Но правда в том, что друзья не обязаны быть «близнецами» во всем. У каждого есть свое мировосприятие и жизненный опыт. Дружба нуждается не в единомыслии, а в уважении чужого мнения, даже если оно идет вразрез с твоим. Главное — не навязывать свою позицию.
Миф: Друзья чувствуют друг друга и не критикуют.
Настоящий друг всегда почувствует, когда его товарищ нуждается в поддержке. И помощь обязательно будет быстрой и в той форме, в какой ее хочет получить другой человек: приглашение в кино, приятный сюрприз, долгий телефонный разговор.
Правда: Говорите прямо и принимайте правду.
Читать мысли и чувства не умеют даже родные. Поэтому нужно напрямую говорить о том, что беспокоит и в чем мы нуждаемся. Ожидание того, что друзья всегда на вашей стороне и только поддакивают, нередко оборачивается потерей дружбы, ведь в списке ее главных достоинств — искренность и возможность быть собой. Другое дело — такт и посыл критики.
Миф: У друзей не бывает секретов.
Им можно поведать о детских травмах и подробностях первой любви, проблемах в личных отношениях и о терзающих душевных ранах.
Правда: Делитесь чувствами осторожно.
На самом деле возможность излить душу близкому человеку в действительности приносит настоящее облегчение. Но есть такое выражение: «Сбрасывая камень с души, не покалечь окружающих». Другими словами, уверены ли вы, что друг воспримет сказанное вами без ущерба для себя и это знание не помешает вашим отношениям в дальнейшем?
Миф: Настоящая дружба бесконечна.
Если дружба между людьми заканчивается из-за ссоры или постепенного прекращения общения — значит она была ненастоящей. Ведь есть немало примеров, когда люди дружат со школьной скамьи или студенчества до самой старости.
Правда: Дружба измеряется не годами, а глубиной чувств.
Людям, их ценностям и приоритетам, характерам и жизненным обстоятельствам, статусам и даже месту жительства свойственно меняться. А потому нередко пути даже самых давних и лучших друзей могут расходиться. Дружба не обязана длиться вечно, если она больше не приносит радости или теряет свою актуальность. Главное помнить, что важнее не продолжительность отношений, а их качество и роль в определенный момент жизни. Значение имеет не количество разговоров и проведенного вместе времени, а родство душ и взаимопонимание.
В действительности у дружбы нет каких-то неукоснительных критериев и составленных чек-листов на соответствие. Она просто делает нас счастливее, а жизнь — лучше. Только сами люди, а не их ложные убеждения создают комфортные отношения. И сберечь их помогут простые принципы.
Несколько простых советов, как сохранить дружбу:
Уважайте и старайтесь понимать чувства и потребности друга;Будьте честны и открыты в общении;Внимательно относитесь к нуждам друга, будьте готовы помочь и поддержать;Уделяйте время регулярному, пусть даже и краткому общению и искренно интересуйтесь происходящим в жизни друзей;Умейте прощать, проявляйте великодушие и воздерживайтесь от претензий любого рода.
Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.