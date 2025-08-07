Психолог назвала пять популярных мифов о дружбе, из-за которых она может прекратиться

Людям, их ценностям и приоритетам, характерам и жизненным обстоятельствам, статусам и даже месту жительства свойственно меняться. А потому нередко пути даже самых давних и лучших друзей могут расходиться. Дружба не обязана длиться вечно, если она больше не приносит радости или теряет свою актуальность. Главное помнить, что важнее не продолжительность отношений, а их качество и роль в определенный момент жизни. Значение имеет не количество разговоров и проведенного вместе времени, а родство душ и взаимопонимание.