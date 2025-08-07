Опасный вирус из Китая может стать угрозой для жителей Хабаровского края

Для обеспечения безопасности на пунктах пропуска, включая дальневосточные, действует система «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. В России есть отечественные тест-системы, а также ведётся мониторинг комаров-переносчиков. По данным на 7 августа, в регионах страны, включая Дальний Восток, не выявлено инфицированных насекомых, что исключает внутреннюю угрозу распространения вируса.