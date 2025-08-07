Опасный вирус из Китая может стать угрозой для жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лихорадкой чикунгунья, вспышка которой зафиксирована в китайской провинции Гуандун. За неделю там зарегистрировано почти 3 тысячи новых случаев.
В России, включая Хабаровский край, завозных случаев не выявлено, но риск завоза сохраняется — из-за географической близости и потоков граждан через приграничные территории.
Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров (Aedes aegypti, Aedes albopictus). От человека к человеку болезнь не передаётся.
Симптомы заболевания включают:
высокую температуру,
сильную боль в суставах,
мышечные боли,
головную боль,
сыпь на коже.
Заболевание не всегда требует специфического лечения, но может приводить к длительным болевым синдромам, особенно у пожилых и ослабленных людей.
Для обеспечения безопасности на пунктах пропуска, включая дальневосточные, действует система «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. В России есть отечественные тест-системы, а также ведётся мониторинг комаров-переносчиков. По данным на 7 августа, в регионах страны, включая Дальний Восток, не выявлено инфицированных насекомых, что исключает внутреннюю угрозу распространения вируса.
Роспотребнадзор рекомендует россиянам, направляющимся в эндемичные регионы, соблюдать меры профилактики:
использовать репелленты,
устанавливать противомоскитные сетки,
носить одежду, прикрывающую тело,
не забывать о пологах над кроватями.
При появлении симптомов после возвращения из-за границы следует немедленно обратиться к врачу и сообщить о недавнем пребывании в эндемичной местности.