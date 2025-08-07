Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный вирус из Китая может стать угрозой для жителей Хабаровского края

Роспотребнадзор предупредил о риске завоза лихорадки в Хабаровский край.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лихорадкой чикунгунья, вспышка которой зафиксирована в китайской провинции Гуандун. За неделю там зарегистрировано почти 3 тысячи новых случаев.

В России, включая Хабаровский край, завозных случаев не выявлено, но риск завоза сохраняется — из-за географической близости и потоков граждан через приграничные территории.

Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров (Aedes aegypti, Aedes albopictus). От человека к человеку болезнь не передаётся.

Симптомы заболевания включают:

высокую температуру,

сильную боль в суставах,

мышечные боли,

головную боль,

сыпь на коже.

Заболевание не всегда требует специфического лечения, но может приводить к длительным болевым синдромам, особенно у пожилых и ослабленных людей.

Для обеспечения безопасности на пунктах пропуска, включая дальневосточные, действует система «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. В России есть отечественные тест-системы, а также ведётся мониторинг комаров-переносчиков. По данным на 7 августа, в регионах страны, включая Дальний Восток, не выявлено инфицированных насекомых, что исключает внутреннюю угрозу распространения вируса.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, направляющимся в эндемичные регионы, соблюдать меры профилактики:

использовать репелленты,

устанавливать противомоскитные сетки,

носить одежду, прикрывающую тело,

не забывать о пологах над кроватями.

При появлении симптомов после возвращения из-за границы следует немедленно обратиться к врачу и сообщить о недавнем пребывании в эндемичной местности.