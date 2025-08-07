Ричмонд
В США арестовали военного по обвинению в передаче России данных об Abrams

В Соединенных Штатах арестовали 22-летнего военнослужащего Тейлора Адама Ли из Техаса. Его обвиняют в «попытке передачи информации о национальной обороне иностранному противнику и попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии». Об этом в среду, 6 августа, сообщило Министерство юстиции США.

По словам стороны обвинения, он пытался передать России конфиденциальную информацию о национальной обороне, касающуюся танка M1A2 Abrams.

— Расследование ФБР показало, что Тейлор Ли якобы пытался предоставить секретную военную информацию об уязвимостях американских танков человеку, которого он считал офицером российской разведки, в обмен на российское гражданство, — сказал помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский, его цитирует сайт ведомства.

25 июня сообщалось, что Пентагон совместно с ФБР расследует обстоятельства вокруг утечки данных в СМИ об ударах по Ирану. По словам представителей ведомства, СМИ пытались раскрутить ситуацию, чтобы создать плохое впечатление о президенте Дональде Трампе, в то время как военная операция имела успех.

