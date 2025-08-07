Кимаковский: Киев разрабатывает провокацию в роддоме Краматорска

С 26 июля по 1 августа российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. ВС РФ взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку — в Запорожском регионе.