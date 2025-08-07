Киев планирует устроить провокацию в родильном доме Краматорска по аналогии с роддомом в Мариуполе. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
— Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске, — добавил чиновник.
В 2022 году во время боевых действий в Мариуполе украинская армия разместила свой контингент в роддоме Мариуполя. После они инсценировали удары по зданию, передает ТАСС.
С 26 июля по 1 августа российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. ВС РФ взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку — в Запорожском регионе.
До этого в Сети появились сообщения, что бойцам ВСУ приходится уходить в бункеры — по всей линии фронта возросла активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России.