В Беларуси состоится крестный ход к 800-летию Лавришевского монастыря, который называют белорусским Валаамом

Крестный ход к 800-летию белорусского Валаама пройдет 10 — 12 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 10 — 12 августа пройдет крестный ход к 800-летию Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря, сообщили в пресс-службе Белорусской православной церкви.

Общеепархиальный крестный ход пройдет в Новогрудской епархии. Начинать паломничество крестоходцы будет из двух отправных точек: в Новогрудке и из городского поселка Кореличи.

— Завершится молитвенное шествие Божественной литургией в Свято-Елисеевском монастыре, которую возглавит архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, — прокомментировали в БПЦ.

Также известно, что торжества в честь 800-летия Лавришевского монастыря пройдут 5 ноября.

«Комсомолка» рассказывала уже о том, как под Новогрудком возрождали белорусский Валаам. Здесь полная история средневековой Свято-Елисеевской обители, известной с XIII века, которая хранит примеры чудесных спасений и невероятные историй из жизни монахов.

Ранее также сообщалось, что Всебелорусский крестный ход по маршруту Жировичи — Минск пройдет 18 — 26 августа.

А недавно Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и Путин его поддержал.