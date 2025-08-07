Ричмонд
Полузащитник сборной Гваделупы Маркус Коко не перешел в «Акрон» из-за отца

Семья 29-летнего футболиста была против сделки с волжанами и переезда в Россию.

В конце июля стало известно, что полузащитник Маркус Коко из Гваделупы мог перейти в тольяттинский «Акрон». Он выступал за французские команды «Генгам» и «Нант».

В прошлом сезоне Лиги 1 поучаствовал в 20 матчах. Оформил ассист. Плюс две встречи в Кубке и пять в Лиге Европы. После окончания чемпионата стал свободным агентом. Позже прошел медобследование в Турции и ждал рабочую визу для въезда в РФ.

Однако отец Коко выступил против перехода к «красно-черным». Родные Маркуса думали, что сейчас в России небезопасно. Полузащитник прислушался к ним и отказался от переезда, пишет Sport24.ru. Пока он все еще без клуба.

Недавно стало известно, что Константин Марадишвили будет получать в «Акроне» 70 тыс. евро. Из низ 21 тыс. евро — от тольяттинцев, а остаток — на «Локомотиве», которому принадлежит футболист.

