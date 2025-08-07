Это всё гены: британские ученые нашли причину хронической усталости

Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили различия в ДНК людей с синдромом хронической усталости. Это открытие разбивает миф о том, что хроническая усталость вызывается психологическим состоянием или ленью. Об этом со ссылкой на исследование сообщает Reuters.
В ходе исследования ученые нашли восемь областей генетического кода, которые отличаются у людей с миалгическим энцефаломиелитом/синдромом хронической усталости (МЭ/СХУ) и у здоровых добровольцев.
Как правило, обладатели этих восьми генов имели жалобы на проблемы с иммунной или нервной системой. У них проявление хронической усталости возникало после начала инфекционных заболеваний или проявления хронических болей.
При этом о причинах возникновения МЭ/СХУ известно очень мало, а диагностики и лечения нет и вовсе. Хотя врачи уверены, что от хронической усталости в мире страдают почти 67 миллионов человек.
Увы, и новое исследование не приблизит мировую медицину и скорому созданию тестов на хроническую усталость или лекарств для ее лечения. Это больше поможет понять суть явления.
Ранее директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев рассказал KP.RU, что поможет избавиться от хронической усталости и забывчивости.