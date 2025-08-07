Стала известна дата встречи Екатерины Мизулиной со школьниками в Перми

Подробности о месте и времени проведения встречи с пермской молодёжью глава «Лиги безопасного интернета» назвала в своём втором телеграм-канале «Екатерина Мизулина 2.0». Вечером 6 августа общественница сообщила, что 11 августа планирует встретиться со школьниками, студентами вузов и колледжей, а также их родителями и педагогами — для всех них вход будет бесплатным.