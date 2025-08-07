Ричмонд
Стала известна дата встречи Екатерины Мизулиной со школьниками в Перми

Она приедет в краевую столицу на КВН и проведёт отдельную встречу.

Источник: РИА "Новости"

Дата проведения встречи Екатерины Мизулиной со школьниками в Перми была озвучена в её телеграм-канале.

Подробности о месте и времени проведения встречи с пермской молодёжью глава «Лиги безопасного интернета» назвала в своём втором телеграм-канале «Екатерина Мизулина 2.0». Вечером 6 августа общественница сообщила, что 11 августа планирует встретиться со школьниками, студентами вузов и колледжей, а также их родителями и педагогами — для всех них вход будет бесплатным.

Мероприятие пройдёт в 13:00 в МАУ «Дом молодёжи» на улице Петропавловской, 185. Во время встречи дети смогут пообщаться с руководительницей «Лиги безопасного интернета» и задать ей интересующие и волнующие вопросы. Подобные мероприятия общественница проводит в разных городах России.

Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал, что блогер и общественница Мизулина приедет в краевую столицу 10 августа для участия в летнем кубке «КВН» в качестве члена жюри.

