В Подмосковье резко выросло число смертельных ДТП

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Московской области, с 1 января по 31 июля в регионе в автоавариях погибли 209 человек, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Выросло в целом число уголовных дел, возбужденных по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств — на 9,7% (всего 533 случая).
Кроме того, в регионе на 49,2% выросло число преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий (всего 14255). на 23,8% — число мошенничеств (всего 9472), число фактов незаконного оборота наркотиков — на 10,7% (всего 5762). Одновременно сократилось число разбоев — на 32,4% (всего 69), квартирных краж — на 20,1% (всего 445), краж автомобилей — на 23,3% (всего 161).
В целом за 7 месяцев в регионе зафиксировано 42808 преступлений, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.