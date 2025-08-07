В Подмосковье резко выросло число смертельных ДТП

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Московской области, с 1 января по 31 июля в регионе в автоавариях погибли 209 человек, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Выросло в целом число уголовных дел, возбужденных по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств — на 9,7% (всего 533 случая).