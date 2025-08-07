Ликсутов: столичные разработки вошли в реестр Минпромторга России.

Вхождение в реестр позволяет участвовать в новых тендерах, делать закупки более удобными и поддерживает импортозамещение в области промышленного оборудования и образовательных технологий. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Включение новых технологических решений в реестр Минпромторга — это подтверждение того, что столичный индустриальный сектор создает действительно востребованное качественное и конкурентоспособное оборудование», — подчеркнул Максим Ликсутов.
Столичные предприятия производят передовую продукцию для энергетики, промышленности, транспорта, связи, строительства и космической сферы.
«Теперь заказчики из госсектора и сферы образования могут приобретать отечественное оборудование без дополнительных процедур согласования», — отметил Гарбузов.
Это упрощает закупочные процессы и ускоряет импортозамещение в сфере промышленного оборудования и образовательных решений.
К примеру, корпорация САГА выпускает четырехосевых учебных роботов. Этот робототехнический комплекс помогает осваивать программирование манипуляторов и промышленную робототехнику.
А фрезерный центр BEAVERMILL PLUS 800M от «БИВЕРТЕХ» — включен в реестр Минпромторга. Станок с рабочим столом 1050×630 мм на диабазовой станине обеспечивает высокоточное серийное производство.