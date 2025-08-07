Ликсутов: столичные разработки вошли в реестр Минпромторга России.

Вхождение в реестр позволяет участвовать в новых тендерах, делать закупки более удобными и поддерживает импортозамещение в области промышленного оборудования и образовательных технологий. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.