Багреева: в 1 полугодии заказчики Москвы провели 2 тыс. совместных закупок

В январе — июне 2025 года московские заказчики провели более 2 тыс. совместных котировочных сессий на столичном портале поставщиков, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что формат совместных котировочных сессий, которые проходят на портале поставщиков Москвы, позволяет заказчикам присоединяться к закупкам, инициируемым другими учреждениями того же региона.
«Крупные закупки привлекают больше поставщиков, это способствует повышению конкуренции между ними и позволяет экономить бюджетные средства. За январь — июнь этого года на портале состоялось более двух тысяч совместных закупок на 1,2 млрд рублей, что на 35% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. В результате город сэкономил 486 млн рублей — на 73% больше, чем в первом полугодии 2024 года», — добавила Багреева.
Возможность проводить совместные закупки для городских заказчиков запустили на московском портале поставщиков осенью 2023 года.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самая большая доля у стройтоваров, по ним провели совместные закупки на сумму 309,2 млн рублей.
«На второе место вышли хозяйственные товары и бытовая техника — их закупили на 123,8 млн рублей. В тройку лидеров вошли бумага и канцелярские товары, объем закупок которых составил 96 млн», — рассказал Пуртов.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На сегодняшний день в каталоге портала — более 3,2 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно здесь заключается порядка 1,5 тыс. контрактов. Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о том, что в первом полугодии 2025 года на портале поставщиков Москвы провели закупки на общую сумму почти 58 млрд рублей.