Юрист объяснила, кто и как несет ответственность за грязные окна

Если же источником антисанитарии является нежилое помещение, например, магазин или офис, то к административной ответственности могут быть привлечены должностные лица — штраф от 1000 до 2000 рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 1000 до 2000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток. А вот юридические лица должны будут заплатить штраф от 10000 до 20000 рублей или приостановить деятельность сроком до 90 суток. Как правило, Роспотребнадзор выявляет нарушение, фиксирует его и выносит предписание о приостановлении деятельности. Однако срок приостановления не всегда составляет 90 суток, а может быть и меньше, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.