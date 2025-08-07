Юрист объяснила, кто и как несет ответственность за грязные окна

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала «МК», кто несет ответственность за грязные окна и антисанитарию в квартире:
— Ответственность граждан за грязные окна и антисанитарию в квартире прописана в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Но здесь важно понимать степень загрязнения. Ответственность наступает, когда грязь действительно мешает людям, например, соседям, создает опасность или вызывает аллергию. Должно быть что-то критичное — настолько грязные окна, что грязь стекает на балкон к соседям и портит их имущество. Если же это просто запыленные окна или дверь, то нет правила, обязывающего собственника их вымыть, и ответственности за это не предусмотрено. Попросить, конечно, можно, но обязать — нет.
Привлечение к ответственности за антисанитарию осложняется тем, что штрафы весьма незначительны. Согласно статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений), штраф для граждан составляет от 500 до 1000 рублей. На практике не всегда удается зафиксировать нарушение и составить протокол. Возможно, следовало бы увеличить размер штрафов, чтобы они соответствовали степени серьезности нарушений, но это уже вопрос к Государственной думе. Тем не менее, пока такая ответственность в законе есть, но опять же, повторюсь, важна степень загрязнения.
Если же источником антисанитарии является нежилое помещение, например, магазин или офис, то к административной ответственности могут быть привлечены должностные лица — штраф от 1000 до 2000 рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 1000 до 2000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток. А вот юридические лица должны будут заплатить штраф от 10000 до 20000 рублей или приостановить деятельность сроком до 90 суток. Как правило, Роспотребнадзор выявляет нарушение, фиксирует его и выносит предписание о приостановлении деятельности. Однако срок приостановления не всегда составляет 90 суток, а может быть и меньше, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.