Стало известно, сколько ударов нанесли «Акрон» и «Крылья Советов» в третьем туре

Тольяттинцы попали в топ-8 чемпионата по этому показателю, а самарцы заняли 13-е место.

Источник: МК.RU Самара

Тольяттинцы попали в топ-8 чемпионата по этому показателю, а самарцы заняли 13-е место.

Всего команды Премьер-лиги нанесли в третьем туре 156 ударов. Из них десять на счету «Акрона» (четыре — в створ). Это восьмой показатель в РПЛ. У «Крыльев» — шесть (четыре). Столько же у «Сочи». Меньше — у «Динамо» из Махачкалы — четыре и Москвы — три.

Причем футболисты столичного клуба ни разу не попали по воротам. Лидирует петербургский «Зенит» с 17 (пять), выяснил «Яндекс Спорттех».

Ранее писали, что полузащитник сборной Гваделупы Маркус Коко не перешел в «Акрон» из-за отца. Семья футболиста посчитала, что сейчас в России небезопасно.

