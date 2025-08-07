Стало известно, сколько ударов нанесли «Акрон» и «Крылья Советов» в третьем туре

Тольяттинцы попали в топ-8 чемпионата по этому показателю, а самарцы заняли 13-е место.
Ранее писали, что полузащитник сборной Гваделупы Маркус Коко не перешел в «Акрон» из-за отца. Семья футболиста посчитала, что сейчас в России небезопасно.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.
Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше