В Краснодарском крае поезда двигаются с задержкой: что произошло

Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

Семь поездов задерживаются из-за падения обломков беспилотника в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент случился сегодня в 5:12 утра на перегоне между станциями Величковка и Ангелинская (участок Тимашевская — Разъезд 9 км), где упали обломки беспилотного летательного аппарата.

В результате происшествия никто не пострадал, однако было нарушено электроснабжение железнодорожной инфраструктуры. Для обеспечения движения поездов организована тепловозная тяга.

В настоящее время задерживаются семь пассажирских составов, следующих в Анапу, Новороссийск и Симферополь. Ориентировочное время задержки достигает трех часов.

Напомним, за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата. Девять из них сбили в Краснодарском крае.

