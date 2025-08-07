В Краснодарском крае поезда двигаются с задержкой: что произошло

Семь поездов задерживаются из-за падения обломков беспилотника в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Инцидент случился сегодня в 5:12 утра на перегоне между станциями Величковка и Ангелинская (участок Тимашевская — Разъезд 9 км), где упали обломки беспилотного летательного аппарата.
В результате происшествия никто не пострадал, однако было нарушено электроснабжение железнодорожной инфраструктуры. Для обеспечения движения поездов организована тепловозная тяга.
В настоящее время задерживаются семь пассажирских составов, следующих в Анапу, Новороссийск и Симферополь. Ориентировочное время задержки достигает трех часов.
Напомним, за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата. Девять из них сбили в Краснодарском крае.