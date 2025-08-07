Главным хедлайнером Дня строителя в Екатеринбурге станет Дима Билан

День строителя пройдет в Екатеринбурге уже в эту субботу. Как правило его отмечают во второе воскресенье августа, в этом году он выпадает на 10 число. Однако основные торжества в Екатеринбурге пройдут — 9 августа. В том числе на празднике выступит Дима Билан.