Главным хедлайнером Дня строителя в Екатеринбурге станет Дима Билан

День строителя пройдет в Екатеринбурге уже в эту субботу. Как правило его отмечают во второе воскресенье августа, в этом году он выпадает на 10 число. Однако основные торжества в Екатеринбурге пройдут — 9 августа. В том числе на празднике выступит Дима Билан.
Торжество пройдет в Историческом сквере. Именно здесь будут организованы все основные локации. Здесь же пройдут шоу, выставки, мастер-классы, концерты. Празднование стартует в 12:00 и продлится до 21:00 вечера.
С 12:00 начнутся выступления на главной сцене. В этом году среди приглашенных гостей заявлены пермский коллектив El Captain, петербуржская группа «НеМодные» и местные городские коллективы. В 20:30 на сцену выйдет главный хедлайнер мероприятия — Дима Билан.
Выступление Димы Билана продлится до 21:00, а сразу после него праздник завершится ярким салютом.
Вход на мероприятие, участие в мастер-классах, присутствие на концертах являются бесплатными для всех посетителей.