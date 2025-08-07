Глава Верхнего Тагила: город есть на карте России и будет жить дальше

Ранее РАНХиГС предупредила о риске исчезновения почти 130 малых городов страны, в их число попал Верхний Тагил. Эксперты считают, что сокращение населения в этих городах связано с тем, что люди уезжают в более крупные города, кризисом промышленного производства и снижением количества рабочих мест, в том числе в отраслях малого и среднего бизнеса (МСБ), так как его присутствие тоже сокращается. Из-за этого функции населенного пункта как города утрачиваются — остается село или поселок. Однако город может вернуть утраченные функции, если в него начнут инвестировать.