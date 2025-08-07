В Омске начался прием заявок в обновленную гимназию № 88

12 августа стартовал прием заявлений на зачисление детей в полностью перестроенную гимназию № 88 города Омска. Об этом в своем телеграм-канале сообщим мэр Омска Сергей Шелест. Он отметил, что в образовательное учреждение стартует прием заявлений. Приоритетное право на поступление получили бывшие ученики учебного заведения и жители закрепленной территории. Подача документов возможна через Госуслуги, заказным письмом или лично по адресу: ул. 6-я Линия, 178.