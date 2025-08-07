В Омске начался прием заявок в обновленную гимназию № 88

12 августа стартовал прием заявлений на зачисление детей в полностью перестроенную гимназию № 88 города Омска. Об этом в своем телеграм-канале сообщим мэр Омска Сергей Шелест. Он отметил, что в образовательное учреждение стартует прием заявлений. Приоритетное право на поступление получили бывшие ученики учебного заведения и жители закрепленной территории. Подача документов возможна через Госуслуги, заказным письмом или лично по адресу: ул. 6-я Линия, 178.
Приемная комиссия работает по следующему графику:
— С 12 по 22 августа: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00 (обед с 13:00 до 14:00), суббота с 10:00 до 13:00.
— С 25 августа: понедельник-пятница с 15:00 до 19:00.
С 25 августа начнется второй этап приема документов от всех желающих на оставшиеся свободные места.
Напомним, что решение о сносе старого здания было принято после экспертного обследования, выявившего критическое состояние конструкций. Вместо капитального ремонта было решено построить новое здание, сохраняющее исторический облик гимназии.
По данным мэрии, территориально к гимназия относятся улицы: 1-я Военная, 6-я Линия, 7-я Линия, 8-я Линия, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, Богдана Хмельницкого и Иркутский тупик.
