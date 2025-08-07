Ричмонд
В Самаре появятся новые парковки для самокатов: список адресов

Совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Самаре разработан проект новой организации дорожного движения.

Он направлен на повышение безопасности, снижение вероятности ДТП, а также улучшение условий передвижения как для водителей, так и для пешеходов.

Одной из ключевых мер станет обустройство специальных зон для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) — таких как электросамокаты.

В этих местах будет нанесена соответствующая разметка, обозначающая разрешённые зоны размещения СИМ.

Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Горожан, пользующихся средствами индивидуальной мобильности, просят парковать их исключительно в специально отведённых местах, чтобы не мешать пешеходам и не создавать препятствий на тротуарах.