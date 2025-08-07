DM: ученые разгадали тайну синдрома хронической усталости

Ученые из Эдинбургского университета провели новое исследование, которое показало, что синдром хронической усталости зависит не от психологических проблем человека, а обусловлен генами, пишет Daily Mail.
По словам исследователей, именно унаследованные гены, а точнее восемь различных генетических маркеров, могут влиять на риск развития синдрома хронической усталости (СХУ) или миалгическего энцефаломиелита (МЭ).
«МЭ/СХУ — это серьезное заболевание, и теперь мы знаем, что генетика человека может склонить чашу весов на сторону того, будет ли у него диагностировано заболевание», — заявил профессор, возглавляющий исследование, Крис Понтинг.
По его словам, команда проанализировала ДНК 15 тыс. человек с СХУ, что является самым обширным исследованием в данной области.
Выяснилось, что восемь областей ДНК у этих людей соединены с генами, связанными с иммунной и нервной системами. Такие люди, как правило, при заболевании, например, инфекциями еще долгое время после выздоровления ощущают ее симптомы — слабость, головную боль, быструю утомляемость.
Понтинг добавил, что в целом к распространенным признакам СХУ относятся — «туман» в голове, постоянная нехватка энергии, головные боли.
