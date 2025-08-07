Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: ученые разгадали тайну синдрома хронической усталости

Исследователи обнаружили биологическую причину синдрома хронической усталости.

Ученые из Эдинбургского университета провели новое исследование, которое показало, что синдром хронической усталости зависит не от психологических проблем человека, а обусловлен генами, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, именно унаследованные гены, а точнее восемь различных генетических маркеров, могут влиять на риск развития синдрома хронической усталости (СХУ) или миалгическего энцефаломиелита (МЭ).

«МЭ/СХУ — это серьезное заболевание, и теперь мы знаем, что генетика человека может склонить чашу весов на сторону того, будет ли у него диагностировано заболевание», — заявил профессор, возглавляющий исследование, Крис Понтинг.

По его словам, команда проанализировала ДНК 15 тыс. человек с СХУ, что является самым обширным исследованием в данной области.

Выяснилось, что восемь областей ДНК у этих людей соединены с генами, связанными с иммунной и нервной системами. Такие люди, как правило, при заболевании, например, инфекциями еще долгое время после выздоровления ощущают ее симптомы — слабость, головную боль, быструю утомляемость.

Понтинг добавил, что в целом к распространенным признакам СХУ относятся — «туман» в голове, постоянная нехватка энергии, головные боли.

Ранее врач Симионе назвала ранний признак самого агрессивного рака.